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تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المستشار إسماعيل عتمان لاختياره أمينا عاما لمجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وفد من أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من نواب مجلس الشيوخ التهنئة للمستشار محمود إسماعيل عتمان علي توليه منصب أمين عام المجلس، مشيدين بقرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بتعيين عتمان.

 

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اختيار المستشار محمود إسماعيل لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ صادف أهله.

 

من جانبه، قال النائب عمرو عزت على ثقة شباب التنسيقية فى قدرة المستشار عتمان على تحمل المسئولية وتمنياتهم له بالتوفيق.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد حفل استقبال الأعضاء الـ١٠٠ المعينون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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