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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المستشار إسماعيل عتمان لاختياره أمينا عاما لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وفد من أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من نواب مجلس الشيوخ التهنئة للمستشار محمود إسماعيل عتمان علي توليه منصب أمين عام المجلس، مشيدين بقرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بتعيين عتمان.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اختيار المستشار محمود إسماعيل لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ صادف أهله.
من جانبه، قال النائب عمرو عزت على ثقة شباب التنسيقية فى قدرة المستشار عتمان على تحمل المسئولية وتمنياتهم له بالتوفيق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد حفل استقبال الأعضاء الـ١٠٠ المعينون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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