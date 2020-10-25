شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وأحد أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أن المجلس سينتهى خلال ٣٠ يوما من اللائحة، مضيفة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".

وتوقعت فيبى فوزى فى تصريحات للصحفيين، أن يصدر اللائحة مجلس النواب الجديد، وحول مشاركة المرأة فى انتخابات مجلس النواب، قالت إن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات خلال الفترة الماضية، ما يجعها تقبل على المشاركة بالانتخابات‎.

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وأنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثانى الثلاثاء القادم.

وانعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتضم اللجنة في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء أبوشقة والنائبة فيبى فوزى.

كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسهم المستشار فرج الدرى والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من أعضاء اللجنة وستكون أعمال اللجنة مغلقة بعيدا عن كافة وسائل الإعلام.