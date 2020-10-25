شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس حماة الوطن: انتهينا من مناقشة 35 مادة باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، انتهاء اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من مناقشة 35 مادة من المسوده التى أعدتها الأمانة العامة، علي أن يتم استكمال باقي المواد في الاجتماع القادم المزمع عقده الثلاثاء القادم.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية منذ قليل، في أعقاب انتهاء أعمال اللجنة الخاصة المناط بها إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنه تم تعديل بعض الصياغات بالمسودة المقترحة، موجها الشكر للأمانة العامة بقيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان للجهد الذي بذلته في إعداد المسودة.

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وكان اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قد عقدت اليوم الأحد أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك في حضور وكيلي المجلس المستشار بهاء أبو شقه، فيبي فوزى.

ومن المتوقع، أن تنتهي اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يوماً، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويٌرفع بها تقرير بشأنها إلي رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.

يٌشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ ستصدر بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلي مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر في الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنه 2016 تطبق على مجلس الشيوخ وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.