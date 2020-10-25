"شبورة وامتداد مرتفع جوي".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الاثنين (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إنه يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد ليلا.

وأضافت :"تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية.. كما تتأثر بامتداد مرتفع جوي".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 18

السلوم 26 18

سيوة 27 17

بورسعيد 28 21

دمياط 28 19

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

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رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 31 24

طابا 31 22

كاترين 27 13

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 21

ادفو 33 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 31 24

أبو رماد 31 25

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 26