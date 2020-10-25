السياحة ترصد ممارسات خاطئة بالأنشطة البحرية جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شكل قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، عددًا من اللجان؛ للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أجرت اللجان، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمدن السياحية بجنوب سيناء، استهدفت ٥٠ مركز غوص، و٤٩ مركز أنشطة بحرية.

وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، في بيان، إن اللجنة وجهت ٩ إنذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية، لحثهم على سرعة إنهاء اجراءات تجديد التراخيص، كما لاحظت غلق ٣٢ مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية، تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكدت أن اللجنة قامت خلال عملية التفتيش والفحص برصد عدد من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية، والتي تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتابعت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، كما رصدت اللجان أيضًا عددًا من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل - الغوص".

وأشارت إلى أن هذه الجملة التفتيشية تعد استكمالاً لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.​