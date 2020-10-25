أميرة أبوشقة تدلي بصوتها في انتخابات النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أدلت الدكتورة أميرة أبو شقة، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الوفد، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، الآن بدائرتها الانتخابية بمحافظة الجيزة، في ثاني أيام العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتفقدت أبو شقة، بعض اللجان بدائرة محافظة الجيزة، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتنظيم عملية الإدلاء بأصواتهم، فضلًا عن توافر وسائل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم.

وأكدت أميرة أبو شقة، عقب الإدلاء بصوتها، أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وجميع الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وتعزيز مسيرة مصر الوطنية.

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