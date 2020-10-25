وزير الأوقاف يلتقي عضو مجلس السيادة بالسودان على هامش مؤتمر الإسلام والتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان الشقيقة في حضور الشيخ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف، وحسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم.

وتناول الحديث متانة العلاقات المصرية السودانية وأوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية في قضايا التجديد ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم.

وأهدى وزير الأوقاف، البروفيسور صديق تاور مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا التجديد من أهمها، فقه بناء الدول، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.

من جانبه أعرب عضو مجلس السيادة عن شكره لوزير الأوقاف على مشاركته في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، وعلى جهوده في مجال التجديد، مشيدا بدور مصر الهام والمحوري وعلاقتها المتينة بالسودان الشقيق .