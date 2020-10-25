عاجل ..فرنسا تدعو الدول الإسلامية بعدم مقاطعة منتجاتها

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

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