الولايات المتحدة تحث أذربيجان على قبول الهدنة مع أرمينيا وإنهاء النزاع في كاراباخ

قال البيت الأبيض اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لحث أذربيجان على قبول الهدنة مع أرمينيا وإنهاء النزاع في كاراباخ وفقاً لروسيا اليوم

وفي حوارً لقناة CBS الأمريكية أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الدبلوماسية الأمريكية

تعمل جاهدة خلال الأيام الأخيرة على تحقيق السلام بين يريفان وباكو.

وأكمل : لقد قبلت أرمينيا عرضا لوقف إطلاق النار، أما أذربيجان فلم تقبل بعد، ونحن نحث باكو على ذلك .