إسرائيل ترسل شحنة قمح بقيمة 5 ملايين دولار إلى السودان

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه سيرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان وفقاً لروسيا اليوم .
وأعلن في تغريدة: نتطلع إلى سلام دافئمع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان.
وفي وقت سابق كانت وزارة الخارجية السودانية أوضحت في وقت سابق من اليوم أن "اتفاقات ستوقع قريبًا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة"، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات.
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