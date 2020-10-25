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قوات هادي تصد هجومًا للحوثيين

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صرحت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما واسعا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء فقاً لروسيا اليوم . 

وأعلن مصدر عسكري في قوات هادي، إن "أبطال

الجيش الوطني والمقاومة رصدوا تحركات مليشيا الحوثي المهاجمة وأجبروها على التراجع بعد تلقيها ضربة موجعة كما أنها كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ومن ناحية أخرى أوضح المصدر أن طيران

تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدف بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين، وأشار إلى أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

فيما أعلن المتحدث باسم الحوثيين، قصف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب بطائرات مسيرة، وأشار إلى أن الهجوم جاء "ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

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