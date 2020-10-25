الخرطوم تعلن بدء المفاوضات مع إسرائيل

صرحت حكومة السودان أن وفدًا من مفاوضيها سيجري في الأسابيع القليلة القادمة محادثات مع الجانب الإسرائيلي، لبحث إبرام سلسلة اتفاقات للتعاون بين البلدين.
وأوضحت الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الخرطوم وتل أبيب توصلتا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، مع التركيز الأولي على الزراعة.
وتابعت الوزارة: "قد تم الاتفاق على أن يجتمع
ولفتت الوزارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدةاتفقتا على الشراكة مع السودان ودعم انخراطه في المجتمع الدولي ومساعدته فى "ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية ومحاربة الإرهاب والتطرف".
وأكد البيان أن قرار التطبيع يأتي "في إطار التحولات الكبيرة التي تحدث في السودان والتى تدفعها إرادة سوق أوضاعه إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته".
وأضاف: "الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهادي حكومته الديمقراطية الانتقالية. وسيظل السودان منفتحا على كل الإنسانية، مساندا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة".
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