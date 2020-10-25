أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وفقاً لروسيا اليوم .
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وقال في بيان صحفي: "نشددعلى ضرورة التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة أزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة".
وأوضح خلال زيارته قيادات العمليات المشتركة وبغداد والشرطة الاتحادية،أن "الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت نفسه أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها".
وتجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: حماية المتظاهرين واجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.