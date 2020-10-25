المعارضة السورية المسلحة ترفع علم داعش بمسيرات مندده على تصريحات ماكرون

قام متظاهرون محسوبون على فصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة رأس العين شرقي الفرات برفع علمي تنظيم داعش والنصرة أثناء مسيرة بتصريحات ماكرون الأخيرة حول الإسلام ورسوله وفقاً لروسيا اليوم .

ونشر ناشطون الفيديو الذي يظهر مسلحو المعارضة السورية المسلحة يرفعون علم داعش اثناء مظاهرات منددة بالإساءة للرسول صل الله عليه وسلم و علقوا بقولهم إنه من مدينة رأس العين لمتظاهرين يجوبون شوارع المدينة حاملين

لافتات وصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرددين هتافات تندد بالإساءة للرسول محمد.

ويلتفت إلى مدينة رأس العين أنها تقع في منطقة شرق الفرات، حيث أطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر2019، بمشاركة ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام"، وأعلن حينها أن هدفها تطهير هذه المنطقة من "إرهابيي "ي ب ك/ بي كا

كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 منه.

والأسبوع الماضي، قطع رأس باتي، وهو رب عائلة (47 عاما)، قرب مدرسته حيث يدرس التاريخ والجغرافيا في حي هادئ في منطقة كونفلان سانت - أونورين، في الضاحية الغربية لباريس، علماً بأن منفذ العملية قتل برصاص عناصر الشرطة على بعد 200 متر من جثة ضحيته.