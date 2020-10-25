الفاتيكان يٌعين أول كاردينال أمريكي من أصول أفريقية

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المطران ويلتون غريغوري رئيس أساقفة واشنطن
في سابقة الأولى من نوعها ، أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، مساء اليوم الأحد، عن نيته تعيين 13 كاردينالاً جديداً، أحدهم من أصول أمريكية إفريقية.
وخاطب البابا، المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه سيعقد، في 28 نوفمبر المقبل، كونسيستوارا “وهو مجلس للكرادلة يرأسه البابا”، من أجل تعيين 13 كاردينالاً جديداً.
وتلا رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، أسماء الكرادلة الجدد وبينهم اسم المطران ويلتون غريغوري، رئيس أساقفة واشنطن (72 عاماً)، الذي تولى هذا المنصب العام الماضي، خلفاً للكاردينال دونالد ويرل، الذي استقال على خلفية اتهامه بالتستر على جرائم استغلال جنسي ارتكبها قساوسة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن تعيين رئيس لأساقفة واشنطن كاردينالا يعد ممارسة عادية، غير أنها المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب، لرجل كنيسة أمريكي من أصول إفريقية.
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