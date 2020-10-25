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لاعب الوداد السعيدي قريب من التوقيع لشباب المحمدية

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بلال نوالي 0 تبليغ

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بات متوسط ميدان الوداد البيضاوي، صلاح الدين السعيدي، قريبا من التوقيع لنادي شباب المحمدية الصاعد هذا الموسم إلى القسم الوطني الأول من البطولة الاحترافية.

وأكدت مصادر مقربة من نادي الوداد البيضاوي لموقع”اليوم24″ أن صلاح الدين السعيدي سيوقع لشباب المحمدية برغبة من الوداد، بعد إلحاح من طرف جواد أيت منا بحكم الاتفاقية، التي كان أجراها الوداد البيضاوي، وشباب المحمدية، التي تهدف إلى تبادل اللاعبين بين الفريقين.

يذكر أن صلاح الدين السعيدي لم ينته عقده بعد مع الوداد، لكن توقيعه لشباب المحمدية بات رهين موافقته على الخطوة.

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