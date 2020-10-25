بات متوسط ميدان الوداد البيضاوي، صلاح الدين السعيدي، قريبا من التوقيع لنادي شباب المحمدية الصاعد هذا الموسم إلى القسم الوطني الأول من البطولة الاحترافية.
وأكدت مصادر مقربة من نادي الوداد البيضاوي لموقع”اليوم24″ أن صلاح الدين السعيدي سيوقع لشباب المحمدية برغبة من الوداد، بعد إلحاح من طرف جواد أيت منا بحكم الاتفاقية، التي كان أجراها الوداد البيضاوي، وشباب المحمدية، التي تهدف إلى تبادل اللاعبين بين الفريقين.
يذكر أن صلاح الدين السعيدي لم ينته عقده بعد مع الوداد، لكن توقيعه لشباب المحمدية بات رهين موافقته على الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الوداد السعيدي قريب من التوقيع لشباب المحمدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.