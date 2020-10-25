عندما تتحدى الموهبة الاحتياجات الخاصة.. كفيف لم تمنعه قلة البصر من الإبداع في الرسم والتجسيم-فيديو

تحدى احتياجاته الخاصة التي فرضها عليه وضعه الصحي، ولم يترك الفرصة لفقدان البصر لأن يحرمه من عشقه للفن التشكيلي الذي يبدع فيه ويجمع بينه وبين صناعة مجسمات إبداعية. معاد عيود هو فنان كفيف في طنجة، ومثال لتحدي جميع العقبات التي تواجه الانسان في الحياة.

يحكي معاد البالغ من العمر 53 سنة، أنه كان يبصر في وقت سابقا احترف فيه الفن التشكيلي، قبل أن تتسبب مشاكل في النظر في فقدانه لنسبة كبيرة من هذه الحاسة، الأمر الذي شكل له حاجزا لمواصلة إبداعه في الرسم.

لجأ معاد إلى التجسيم، ليواصل عشفه للفن، فمزج بينه وبين الرسم، ليبدع لوحات بأبعاد مختلفة، ومجسمات متقنة.

يوجه معاد طلبه للمسؤولين بالالتفات إلى المكفوفين، والاهتمام بحالهم وبقدراتهم وحماسهم للانخراط في مختلف المجالات.