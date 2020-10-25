الدارالبيضاء.. قاصر كسر زجاج 4 سيارات كانت مستوقفة في الشارع العام في مولاي رشيد

أقدم شخص، يشتبه فيه أنه قاصر، لا يتجاوز عمره 17 سنة، على تكسير زجاج سيارات، كانت مستوقفة في الشارع العام، يوم أمس السبت، وذلك في حي مولاي رشيد في مدينة الدارالبيضاء.

وقالت المصالح الأمنية في منطقة مولاي رشيد سي مدينة الدارالبيضاء، اليوم الأحد، عبر بلاغ لها، إنها تمكنت من إيقاف المشتبه فيه القاصر، مساء أمس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وجرى توقيف المشتبه فيه في حي مولاي رشيد في المجموعة 6 في مدينة الدارالبيضاء، وهو في حالة تخدير متقدمة، وذلك مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بإشعار حول تكسيره زجاج أربع سيارات، كانت مستوقفة في الشارع العام، علاوة على تعنيفه لمالك إحداها.

وشدد المصدر نفسه على أن إجراءات البحث، والتحري مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه في القضية المذكورة، وإيقافه في وقت قياسي، وقد وضع تحت تدبير المراقبة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.