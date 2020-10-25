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تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الإثنين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 25 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب أحياناً على المناطق الغربية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

 

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

 

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14والمد الثاني عند 21:11.. والجزر الأول عند الساعة 16:27والجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

 

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:54والمد الثاني عند الساعة 07:14.. والجزر الاول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 34 20 50 10

 

دبــي 33 24 55 15

 

الشارقة 35 18 60 10

 

عجمان 34 22 70 20

 

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أم القيوين 33 17 70 15

 

رأس الخيمة 30 18 80 40

 

الفجيرة 32 22 45 20

 

العين 34 23 35 15

 

ليوا 35 18 80 15

 

الرويس 32 20 80 40

 

السلع 33 18 90 20

 

دلما 33 25 70 30

 

طنب الكبرى 33 26 65 25

 

طنب الصغرى 33 26 65 25

 

أبو موسى 33 26 65 25

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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