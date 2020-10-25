شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: المساعي الدولية تفشل في انقاذ «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

-الحوثي يواصل منذ اعوام تلاعبه بالملف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

-الخسائر تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة

-أطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ،أنه بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الاشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط "صافر" واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية

واشار وزير الإعلام اليمني في تغريدة له على "تويتر" إن أن مليشيا الحوثي تواصل منذ اعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون اي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار او غرق الناقلة وتسرب اكثر من مليون برميل نفط الى البحر الاحمر

وحمل الإرياني المجتمع الدولي ومجلس الامن المسؤلية الرئيسية عن صون الامن والسلم الدوليين ،وطالبه بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية