متظاهرون يحرقون اطارات أمام بوابة مبنى محافظة كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، بقيام متظاهرين بحرق اطارات أمام بوابة مبنى محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من المتظاهرين يقدر عددهم بالعشرات قاموا، مساء اليوم، بحرق اطارات امام البوابة الرئيسية لمبنى محافظة كربلاء".

وأضاف المصدر أن "هنالك مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية في فلكة زيد قرب مبنى محافظة كربلاء بسبب رمي الحجارة على القوات الامنية من قبل المتظاهرين"، مشيراً الى أن القوات الامنية "ردت بالقنابل الصوتية والدخانيات".