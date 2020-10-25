اندلاع النيران بعدد من الخيم ضمن ساحة التحرير

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع النيران بعدد من الخيم ضمن ساحة التحرير وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عملية كر وفر حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن جسر السنك وسط بغداد". واضاف ان "المتظاهرين اقدموا على رمي الحجار باتجاه القوات الامنية"، مبينا ان "جسر الجمهورية شهد ضربا متقطعا للقنابل المسيلة للدموع".



واوضح المصدر ان "النيران اندلعت في عدد من خيم ساحة التحرير". واوضح المصدر ان "النيران اندلعت في عدد من خيم ساحة التحرير".

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