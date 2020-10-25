دولة أوروبية تحدد موعد بدء التلقيح ضد كورونا

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث نقلته إذاعة "RTE" اليوم الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في شهرين".

وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".



وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.