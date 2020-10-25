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دولة أوروبية تحدد موعد بدء التلقيح ضد كورونا

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أعلنت الحكومة الإيرلندية أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس قبل أبريل 2021.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث نقلته إذاعة "RTE" اليوم الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في شهرين".

وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".


وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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