دولة أوروبية تحدد موعد بدء التلقيح ضد كورونا

أعلنت الحكومة الإيرلندية أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا قبل أبريل 2021.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث نقلته إذاعة "RTE" اليوم الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في شهرين".
وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".
وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.
وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".
وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.
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