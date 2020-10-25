إصابة مدير الصحة في قضاء عنة بانفجار عبوة لاصقة

افاد مصدر امني، الاحد، بإصابة مدير الصحة في قضاء عنة غربي الانبار بانفجار عبوة لاصقة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير القطاع الصحي في قضاء عنة الدكتور عدي حاتم نجا، مساء اليوم، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة موضوعة اسفل سيارته الشخصية". وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابته بجروح بليغة".

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