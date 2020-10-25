نشوب حرائق جديدة في مناطق مختلفة من لبنان

شهد لبنان، اليوم الأحد، سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة، طالت محميات للأعشاب البحرية، وبساتين للأشجار المثمرة، وامتدت لتقترب من المباني السكنية.
وتعمل عناصر إطفاء بلدية صيدا على إخماد حريق لمساحات واسعة من الأعشاب، اندلع في منطقة الشرحبيل، الواقعة شمال شرق مدينة مدينة صيدا.
وتسبب حريق آخر في منطقة البابلية، بأضرار فادحة، بعد أن شب في بستان للحمضيات والفواكه، إلى أن تم إهماده والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.
وتسببت حرارة الطقس والرياح الخماسينية بامتداد حريق شب في بلدة قسطا، ووصل بالقرب من المباني السكنية، حيث عملت فرق الإطفاء والسلطات المحلية على إخماد النيران ومنع تمددها.
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