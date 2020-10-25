تعاون إسرائيلي أمريكي لدعم عملية الانتقال في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستعمل مع أمريكا بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستعمل مع أمريكا بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان.



وقال نتنياهو، في بيان وزعه مكتبه "نتطلع إلى إقامة سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار".

وأضاف: "إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

ومن جهة ثانية، أشاد نتنياهو بقرار غواتيمالا وإستونيا تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا.

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وقال: "أشيد بقرار غواتيمالا وإستونيا تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا"، مضيفا "أن عددا متزايدا من الدول يصنف حزب الله إرهابيا".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية ، اليوم " أعلنّا خلال نهاية الأسبوع عن اتفاقية تطبيع أخرى, هذه المرة مع السودان الذي كان بلدا معاديا لغاية السنوات الأخيرة".

وأضاف: "السودان كان بلدا تعاون مع إيران في تهريب الأسلحة الخطيرة جدا إلى حماس التي خططت لاستخدامها ضد إسرائيل".

وتابع: "وبدأ هذا التحول نتيجة وقوفنا الحازم ضد إيران وقيامنا بعمليات ضد الأنشطة الإيرانية وضد محاولاتها لتهريب الأسلحة عبر السودان. وتم إنجاز ذلك أيضا نتيجة التغيرات الداخلية التي طرأت في السودان والتي نرحب بها"، معتبرا أن "هذا هو تحول عظيم".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "نحن نوسع دائرة السلام. دول أخرى ستنضم إليها لاحقا في حال واصلنا هذه السياسة. إنها جلبت لنا نتائج كنا نستطيع فقط أن نحلم بها – وأحلم بأكثر من ذلك بكثير".