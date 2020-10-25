لتشكيل سلطة موحدة.. انطلاق الحوار السياسي الليبي الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية انطلاق الملتقى السياسي الليبي غدا الإثنين، كما حددت موعد اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر المقبل بتونس.

ووجهت البعثة الأممية، الأحد، الدعوة لـ75 مشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.



آلية اختيار المشاركين

وأكدت البعثة الأممية، أن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، جاء بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.

وأشارت إلى أن المشاركين يمثلون مجلس النواب وما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، مؤكدة وجود تمثيل للمرأة الليبية والشباب والأقليات.

ويتيح اللقاء الأول المزمع عقده غدًا عبر الاتصال المرئي، –بحسب البعثة الأممية- الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مخرجات برلين

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن المشاركين سيطلعون على التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي-ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن.

وأكدت أن البعثة مستمرة في تقديم حلول مبتكرة من خلال أدوات تفاعلية تكفل مشاركة أكبر قدر ممكن من الليبيين في الحوار السياسي، كما ستطلق موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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ودعت البعثة جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.

المناصب السيادية

كما أعربت البعثة الأممية عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات.

كما قدرت البعثة حس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية – وهذا ما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية.

السلطة التنفيذية

وقالت البعثة الأممية إن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف لإيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

ورحبت البعثة بشدة بالدعم السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدمًا بالعملية السلمية.

واتفقت اللجنة العسكرية (5 + 5) في جنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما اتفقت الأطراف الليبية المشاركة باللجنة على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.