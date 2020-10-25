روسيا والتعاون مع أمريكا.. بوتين يكشف أسرارا "حساسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمعلومات التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية

وقال بوتين في حديث صحفي، إن تلك المعلومات الحساسة ساعدت روسيا أكثر من مرة في منع وقوع أعمال إرهابية، مؤكدا أن الكرملين راض عموما عن مستوى التعاون مع البيت الأبيض في مواجهة الإرهاب.



وتابع بوتين: "نحن نتعاون مع الولايات المتحدة، على الرغم من تناقضاتنا العديدة في كثير من المجالات، ومع ذلك، يستمر التعاون على مستوى الخدمات الخاصة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأمريكيين نقلوا أكثر من مرة معلومات إلى روسيا ساعدت في منع الهجمات الإرهابية.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن في 20 فبراير/شباط، أن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ وسترد على ذلك بالمثل.