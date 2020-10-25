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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاوتشي يكشف موعد البت في لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، اليوم الأحد إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن تجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.
وقال أنتوني فاوتشي، ": "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنا وفعالا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".
وتابع "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل"، وفقا لرويترز.
وكان فاوتشي قال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الجمعة، إن الأمريكيين إذا لم يرتدوا الكمامات، فربما يجب إلزامهم بذلك.
وجاءت تصريحات فاوتشي تلك في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولايات المتحدة نحو 80 ألف إصابة، في أعلى حصيلة إصابات يومية.
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