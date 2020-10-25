شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان الطوارئ في إسبانيا حتى مطلع مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، حال الطوارئ الصحية حتى بداية شهر مايو، تترافق مع حظر تجوّل في عموم البلاد باستثناء جزر الكناري، وذلك سعياً للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية.



وقال سانشيز في مداخلة تلفزيونية في ختام جلسة وزارية استثنائية "نمر في وضع صعب للغاية"، وذلك بعدما تخطت اسبانيا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 وتواجه طفرة وبائية تبدو خارجة عن السيطرة.

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