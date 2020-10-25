شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يرسل بعثة للمحافظات لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن غرفة العمليات المركزية وفروعها، واصلت متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 فى الداخل، والتى تجرى يومى 24 ، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح –أسوان – الأقصر – قنا ).

واستمرت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم) بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة.

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وأضاف المجلس فى بيان له ، أن غرفة العمليات تابعت مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، وأن الغرفة على اتصال دائم مع متابعى منظمات المجتمع المدنى، لرصد أى شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها فى إطار الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والإدارية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لسلامة الناخبين، وتوافد الناخبين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأشار المجلس إلى أنه قام بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى المحافظات، التى رصدت عدة مخالفات لبعض المرشحين، كما تستمر الغرفة فى تلقى أى ملاحظات واستفسارات بشأن العملية الانتخابية.