الرئيس الجزائري في الحجر الصحي

نصح الطاقم الطبي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، رئيس البلاد عبد المجيد تبون، ب"مباشرة حجر صحي طوعي" لمدة خمسة أيام بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية بالرئاسة ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم السبت : "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة رئيس الجمهورية بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".