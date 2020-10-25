تعيين أول كاردينال من أصول أمريكية إفريقية على يد البابا فرانسيس

صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن رغبته بتعيين 13 كاردينالا جديدا، أحدهم من أصول أمريكية إفريقية وفقاً لروسيا اليوم.

وأعلن البابا مخاطبا المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه سيعقد، في 28 نوفمبر المقبل، كونسيستوارا

(وهو مجلس للكرادلة يرأسه البابا) من أجل تعيين 13 كاردينالا جديدا.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أسماء الكرادلة الجدد وبينهم اسم المطران ويلتون غريغوري، رئيس أساقفة واشنطن 72 عاما الذي

تولى هذا المنصب العام الماضي، خلفا للكاردينال دونالد ويرل الذي استقال على خلفية اتهامه بالتستر على جرائم استغلال جنسي ارتكبها قساوسة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تعيين رئيس لأساقفة واشنطن كاردينالا يعد ممارسة عادية، غير أنها المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب لرجل كنيسة أمريكي من أصول إفريقية.