الكويت تطالب فرنسا وقف إساءاتها بحق الأديان

أعلنت الكويت عن رفضها المطلق للإساءات الفرنسية في حق الرسول الأعظم جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الحد مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت آن كلير لو جيندر.

وتم خلال اللقاء بحث تداعيات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية التي سبق وأن أدانتها دولة الكويت في حينها حيث أكد الشيخ أحمد ناصر المحمد على موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره.

كما أكد الوزير على ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء عليهم السلام في بعض الخطابات الرسمية والسياسية التي من شأنها بث المزيد من روح الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب والتأكيد أيضا على أهمية إشاعة ثقافة التسامح والسلام بين الجميع.

وشدد على رفض دولة الكويت لأي سياسات من شأنها ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب والمساس بشريعتنا السمحاء.