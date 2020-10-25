النمسا ترحب باتفاق السلام الجديد بين السودان وإسرائيل

رحبت النمسا اليوم بشدة باتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، "نأمل أن يسهم الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ويدفع الأوضاع في السودان نحو الديمقراطية والازدهار".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل في الأسابيع القادمة، للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في

مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، كما اتفق البلدان على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن السودان وإسرائيل توصلا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولي على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين.وأشارت إلى أنه أعلن عن القرار فى اجتماع عقد أول من أمس، ضم رئيسي وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وإسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن الاجتماع شهد اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان فى مرحلته الجديدة والعمل على إدماجه فى المجتمع الدولي.