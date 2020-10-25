السلطات المغربية: غلق القاعات الرياضية بالرباط حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات المغربية بمدينة الرباط والمناطق التابعة لها إغلاق القاعات الرياضية حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا

المستجد.

وأبلغت السلطات، أصحاب قاعات الرياضة بالتوقف عن استقبال المتعاملين حتى إشعار آخر، وسيتعرض المخالفون للإجراءات القانونية

في حال المخالفة.وفرضت السلطات المغربية عددا من التدابير بمدن (الرباط، وسلا، والقنيطرة)؛ حيث حددت مواعيد إغلاق أسواق الأحياء والمحلات التجارية، مع غلق بعض الأماكن العامة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية.