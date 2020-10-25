أعلنت السلطات المغربية بمدينة الرباط والمناطق التابعة لها إغلاق القاعات الرياضية حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوروناالمستجد.
وأبلغت السلطات، أصحاب قاعات الرياضة بالتوقف عن استقبال المتعاملين حتى إشعار آخر، وسيتعرض المخالفون للإجراءات القانونيةفي حال المخالفة.
وفرضت السلطات المغربية عددا من التدابير بمدن (الرباط، وسلا، والقنيطرة)؛ حيث حددت مواعيد إغلاق أسواق الأحياء والمحلات التجارية، مع غلق بعض الأماكن العامة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المغربية: غلق القاعات الرياضية بالرباط حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.