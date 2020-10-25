العثور على حارس مدرسة جثة هامدة في طنجة – صورة

عثر أعوان السلطة في مدينة طنجة، صباح يوم الأحد، على جثة خمسيني في مدرسة مولاي يوسف الابتدائية في حي كورزيانة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الهالك، كان قيد حياته حارس المؤسسة المذكورة، ويبلغ من العمر خمسين سنة، وعثر على جثته بعدما انبعثت رائحة كريهة من المدرسة، إذ أخبر المواطنون السلطات المحلية بذلك،فحلت في عين المكان، وداخلت إلى بيت الهالك، حيث وجد ميتا.

وأبلغت العناصر الأمنية فور العثور على جثة الحارس، التي نقلت إلى مستودع الأموات دوق دي طوفال، وفتح تحقيق لكشف ملامبسات الحادث.