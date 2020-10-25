- 1/2
- 2/2
عثر أعوان السلطة في مدينة طنجة، صباح يوم الأحد، على جثة خمسيني في مدرسة مولاي يوسف الابتدائية في حي كورزيانة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الهالك، كان قيد حياته حارس المؤسسة المذكورة، ويبلغ من العمر خمسين سنة، وعثر على جثته بعدما انبعثت رائحة كريهة من المدرسة، إذ أخبر المواطنون السلطات المحلية بذلك،فحلت في عين المكان، وداخلت إلى بيت الهالك، حيث وجد ميتا.
وأبلغت العناصر الأمنية فور العثور على جثة الحارس، التي نقلت إلى مستودع الأموات دوق دي طوفال، وفتح تحقيق لكشف ملامبسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حارس مدرسة جثة هامدة في طنجة – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.