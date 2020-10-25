المغربية جنات مهيد تشارك في الانتخابات البرلمانية في مصر

فاجأت الفنانة المغربية جنات مهيد الجمهور، بمشاركتها في الانتخابات البرلمانية المصرية، والإدلاء بصوتها كمواطنة مصرية.

ونشرت جنات صورة لها داخل إحدى اللجان الانتخابية، وحثت، من خلالها، جمهورها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت، أمس السبت.

ولم يسبق لجنات الحديث عن حصولها على الجنسية المصرية، لكن مشاركتها في الانتخابات كشفت ذلك.

وشاركت جنات متابعيها عبر حسابها على موقع “أنستغرام” صورة لها، خلال إدلائها بصوتها، معلقة: “انتخابات برلمان 2020، من أجل مستقبل أفضل انزل شارك”.

واستقرت جنات منذ مدة طويلة في دولة مصر، وهي، حاليا، متزوجة من المحامي المصري الشهير، محمد عثمان.