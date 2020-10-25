السودان تعقد اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي لبحث أفق التعاون

الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأحد أن اجتماعاً مشتركاً بين السودان واسرائيل سيعقد في "الاسابيع المقبلة" لبحث أفق التعاون.



وقالت الخارجية السودانية في بيان أنّه تم "الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الاسابيع المقبلة للتفاوض حول ابرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها".

وأكدت الخرطوم "الجمعة" تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

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وأكد بيان الخارجية ان البلدين اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة".

والسودان ليست لديه حدود مع اسرائيل ولعب دوراً محدوداً في النزاع العربي الاسرائيلي.

وفي فبراير الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.