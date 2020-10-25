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شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أردني يتعرض لاعتداء “عنصري” برفقة شقيقته في فرنسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
روى شاب أردني تفاصيل الاعتداء عليه برفقة شقيقته في فرنسا حيث يقيما معاً ، وهو الأمر الذي وصفه بـ “العنصري” .
وقال الشاب محمد أبو عيد ، عبر منشور على حسابه بفيسبوك ، أنه يعمل معلما بمدرسة حكومية في فرنسا للغة العربية، أما شقيقته هبة فهي -أيضا- مبتعثة بمنحة من السفارة الفرنسية في عمان والحكومة الفرنسية لدراسة الماجستير في فرنسا.
وأوضح أنه تعرض هو وشقيقته لاستفزاز كبير لمجرد تحدثهما باللغة العربية، وهما يستقلان حافلة، ثم عملية المطاردة التي جرت وكيف تم الاعتداء عليهما إلى أن وصلت الشرطة والإسعاف.
وفي نهاية رسالته، قال أبو عيد ”أوقفوا العنصرية وأقفوا الكره، فرنسا راح تخسر كثير بالأحداث اللي بتصير“.
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