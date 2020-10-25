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137 حالة كورونا.. شينجيانج الصينية تعلن "التأهب القصوى" 

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أعلنت السلطات في منطقة "شينجيانج" اليوم الأحد أعلى مستوى للرد على حالات الطوارئ الصحية العامة، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة 137 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" إن جميع الحالات التي تم اكتشافها في مدينة كاشجار النائية غرب البلاد، بدون أعراض ظاهرة، حيث أنه لم يعان أي من هؤلاء الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس من سعال ولا حمى.

وقال نائب مدير اللجنة الصحية الإقليمية إن الأشخاص الـ137 يخضعون لحجر صحي وإشراف طبي في المستشفى. وجميع الحالات لها بعض الصلة بمصنع "سانكون" بالمدينة

وكانت مدينة أورومتشي، عاصمة شينجيانج، قد شهدت تفشيا لفيروس كورونا المستجد في يوليو الماضي، مما أثار إجراءات الإغلاق الصارم، حيث التزم السكان منازلهم وتم عزل المدينة عن باقي البلاد.

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