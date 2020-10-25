بتغريدة من الحجر الصحي .. الرئيس الجزائري يطمئن مواطنيه

الجزائر ـ وكالات: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة طمأنة للشعب الجزائري، إثر دخوله الحجر الصحي على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مقر الرئاسة، وفي صفوف أعضاء بالحكومة. وفي تغريدة في حسابه على “تويتر”، قال الرئيس الجزائري: “امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا”. وأضاف : “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء”.

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