الآثار الجانبية للمتعافين من كورونا تثير القلق .. و تأثير محدود لـ«البلازما» على المرضى

■ 9 إجراءات وقائية للصلاة فـي المسجد الحرام

■ الكويت تسجل 695 إصابة جديدة

■ حزمة تحفيزية جديدة فـي دبي

■ الجائحة تهدد بفقدان ما يزيد عن 20 ألف وظيفة فـي تونس

■ إصابات جديدة مرتفعة فـي فلسطين ولبنان والأردن

■ الإصابات فـي كولومبيا تتجاوز المليون

■ المكسيك ترفض استخدام عقار «ريمديسيفير»

■ إصابة رئيس بلدية إسطنبول بكورونا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: أوضحت رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا المستجد في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، أن الإصابات الخطيرة والوفيات حول العالم بسبب الفيروس ليست هي فقط المقلقة، بل آثاره السلبية على المتعافين منه أيضاً.وقالت كيرخوف في مؤتمر صحافي: «لا تقلقنا فقط الإصابات أو الوفيات، بل الآثار الجانبية طويلة المدى التي بدأنا نلاحظها في بعض الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه، وكانوا يعانون أعراضاً طفيفة».

وأضافت الخبيرة لتوضيح سبب أهمية مكافحة زيادة عدد الإصابات “بدأنا حالياً رؤية تلك الآثار الجانبية على القلب والدماغ والرئتين وعلى الصحة العقلية أيضاً”. من جهة أخرى، كشفت نتائج دراسة جديدة، أن بلازما الدم التي تحتوي على أجسام مضادة لفيروس “كورونا” المستجد لها فاعلية محدودة في الشفاء من الفيروس التاجي، كما أنها غير قادرة على تقليل الوفيات أو وقف التقدم إلى مرحلة الخطر. وتضمن البحث الذي أجراه علماء هنود، ونشر في مجلة “بي إم جي” العلمية البريطانية بيانات 464 بالغا مصابين بحالة معتدلة لمرض (كوفيد19)، وتم إدخالهم إلى المستشفيات في الهند بين شهر أبريل ويوليو، وتم اختيار 235 منهم بشكل عشوائي لتلقي “بلازما النقاهة” والرعاية القياسية للعلاج، فيما تلقى 229 منهم رعاية قياسية فقط. وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم بلغ 43 مليونا و27 ألفا و427 حالة. بحسب موقع وورلد ميترز وحتى اعداد الخبر.

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خليجيا، حددت رئاسة شؤون الحرمين 9 إجراءات وقائية للصلاة في المسجد الحرام. ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) على “تويتر”، إنفوجراف بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام. وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 395 إصابة جديدة لفيروس كورونا. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 695 إصابة جديدة بالفيروس. من جهته، أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، عن طرح حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المحلي مما يرفع مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

الى ذلك، استنزفت جائحة كورونا القطاع السياحي في تونس الذي يمثل شريان الاقتصاد، مخلفة خسائر قدرت بالمليارات ومتسببة في غلق مئات الفنادق، فيما يطارد شبح الإفلاس العديد من المؤسسات السياحية.وقال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (مستقلة) جابر بن عطوش أن الوضع الصعب الذي تمر به وكالات الأسفار بسبب تداعيات جائحة كورونا يهدد بفقدان ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، وإغلاق 1300 مؤسسة تنشط في القطاع. وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة. كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1820 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المملكة. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في لبنان إلى 69906 إصابة بعد تسجيل 1427 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 562.

دوليا، قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن عدد الاصابات بفيروس كورونا تجاوز مليون حالة مؤكدة، لتصبح بذلك ثاني دولة في أميركا اللاتينية تسجل هذا العدد خلال أقل من أسبوع. وذلك بعد تسجيل 8769 حالة جديدة. بدورها، أعلنت المكسيك أنها لن تتبع بالضرورة هيئة الغذاء والدواء الأميركية للموافقة على استخدام عقار “ريمديسيفير” الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وفي تركيا أصيب رئيس بلدية مدينة أسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنت البلدية. وقال إمام اوغلو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، إنه يجري اختبارات الكشف عن كورونا باستمرار، وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي”.