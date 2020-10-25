إصابة مستشار نائب الرئيس الأميركي بكورونا

واشنطن ـ د ب أ: أفاد مصدر مطلع بإصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد. وقال المصدر لشبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأميركية مساء امس الاول بإن أحد كبار مستشاري نائب الرئيس مايك بنس ثبت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويعمل مارتي أوبست كمستشار سياسي لبنس لكنه ليس موظفا حكوميا.

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