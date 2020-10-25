الميناء X الحدود على شاشة السومرية

رياضة 2020-10-25 | 15:14 459 مشاهدة أعلنت مؤسسة السومرية، نقل مباراة الميناء والحدود ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وستقوم شاشة قناة السومرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد. وستقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة. وسبق وان نقلت القناة مباراة الشرطة والزوراء ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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