التعادل الايجابي يحسم ديربي بغداد بين القيثارة والنوارس

2020-10-25 | 14:50
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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة ديربي بغداد بين الشرطة والزوراء في قمة الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح فريق القيثارة الخضراء اهداف المباراة اولاً عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 21.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد كل فريق نقطة واحدة.
وفي مباراة اخرى تغلب الديوانية على النجف بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب سيف الدين ظاهر في الدقيقة 24.
لم تمر سوى سبع دقائق حتى تمكن النوارس من تعديل الكفة عن طريق اللاعب محمد رضا في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد كل فريق نقطة واحدة.
وفي مباراة اخرى تغلب الديوانية على النجف بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب سيف الدين ظاهر في الدقيقة 24.
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