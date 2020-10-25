مسلحون يختطفون مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP شرق الرطبة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مجموعة مسلحة اختطفت مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP شرق الرطبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اختطفت مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP على الطريق الدولي السريع أثناء عمله في احد الجسور المدمرة ٥٠كم شرق الرطبة".
واضاف انه "تم اختطاف المهندس مع سيارته الشخصية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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