رئيسا مجلس القضاء ومؤسسة الشهداء يبحثان ضمان حقوق الشهداء

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مع رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود، الأحد، ضمان حقوق الشهداء بموجب القانون.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل، في مكتبه اليوم، رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود والمدير العام في المؤسسة طارق المندلاوي".



وأضاف أن "الجانبين بحثا معهم دور القضاء في ضمان حقوق الشهداء بموجب القانون".



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