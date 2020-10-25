بقنابل حارقة.. إصابة ضابطين و30 عسكريا في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة العراقية، مساء الأحد، إصابة ضابطين و30 عسكريا في العاصمة بغداد.

أعلنت القوات المسلحة العراقية، مساء الأحد، إصابة ضابطين و30 عسكريا في العاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، أن الإصابات إثر إلقاء مجموعة محسوبة على المتظاهرين قنابل يدوية على القوات الأمنية في بغداد.

واستخدمت قوات الأمن العراقية مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين لمنعهم من عبور حواجز على جسر يؤدي إلى مبان حكومية بالمنطقة الخضراء.

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وعاد العراقيون إلى الساحات مجددا لإحياء ذكرى احتجاجات اندلعت في البلاد قبل عام، وقد أضيف لمطالبهم القصاص من مليشيات موالية لإيران

وتدفق الآلاف إلى ساحات الاحتجاج في عدد من مدن البلاد، منذ صباح اليوم الأحد، للتذكير بمطالب الحراك الذي انطلق في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وتمثل في إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد.

وشهدت بغداد الحشد الأكبر، حيث بدأ المتظاهرون التوافد لساحة التحرير في قلب العاصمة منذ مساء أمس السبت.



وقتل خلال الاحتجاجات التي انطلقت قبل عام أكثر من 650 شخصا، وأصيب الآلاف خلال أحداث عنف وجرائم اتهمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران بارتكابها.