بدون شروط.. موسى فكي يطالب برفع عقوبات زيمبابوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الاتحاد الأفريقي، الأحد، دعوته إلى 5 دول غربية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع العقوبات عن زيمبابوي.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، استمرار مطالبة الاتحاد الأفريقي بالرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات المفروضة على زيمبابوي.



كما دعا إلى دعم قرار الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بإحياء ذكرى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كيوم لمكافحة العقوبات في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

وأوضح رئيس المفوضية ،في بيان، أن دعوة الاتحاد الأفريقي مستمرة منذ عام 2017 ، معربا عن مخاوف الاتحاد فيما يتعلق بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المستمرة على اقتصاد وشعب زمبابوي.

Advertisements

وأضاف:" لدى أجهزة الاتحاد المختلفة تصميم وعزم على مواصلة حشد الدعم لجهود الانعاش في البلاد".

وأكد فكي التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة العمل عن كثب مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي "سادك" لدعم الجهود الإقليمية، معلنا تأييد بيان رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، نيابة عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

ومنذ عام 2000، تعرضت زيمبابوي لمجموعة من العقوبات بشكل أساسي من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان والتعصب السياسي وانتهاك حقوق الملكية، وعدم احترام سيادة القانون، وهي عقوبات تقول هراري إنها تعرقل الاستثمارات في البلاد.